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Volkan'a bir kapı daha kapandı: İstemiyoruz

VOLKAN'A BİR KAPI DAHA KAPANDI: İSTEMİYORUZ

Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in takıma transferini reddetti.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 13:40
Puan Ver : Volkan'a Bir Kapı Daha Kapandı: İstemiyoruz(8/10)4

Trabzonspor'a Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen teklif edildi.

Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de bordo-mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu taraftarın tepki göstermesi nedeniyle veto etti.

OLAYLI ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında Fırtına'da forma giymiş (57 maç, 7 gol) ve Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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