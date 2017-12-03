

Reuters'a bilgi veren 5 farklı kaynağa göre, Alman devi Volkswagen Group, Oleg Deripaska'nın sahibi olduğu GAZ ile hisse alma konusunda görüşmeler yapıyor. Yapılacak ortaklığın büyüklüğünün ne olacağı konusunda ise şimdiye kadar ulaşan herhangi bir bilgi yok.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



GAZ'dan konu ile ilgili bir yorum gelmezken, Volkswagen sözcüsü piyasa spekülasyonları üzerinde yorum yapmayacağını ifade etti.



Birleşme görüşmeleri ile ilgili bilgi veren bir kaynak, "Görüşmeler sürüyor ve bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Deripaska uzun süredir bir parnter arıyor. Volkswagen'in de bir Rus partneri yok" dedi.



























Kaynak: haberinburada



