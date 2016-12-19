

Otomotiv tarihinin en büyük skandallarından birinden sonra ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) kararnamesi sonucunda VW, emisyon hilesi yapılan araçları geri alıyor. Konulan tek şart ise "aracın çalışır durumda olması". 18 Eylül 2015 tarihinden itibaren "Montajlı", "Sökülmüş", "Su Basmış", "Hurda", "Yeniden Yapılmış" veya "Kurtarılmış" araçlar kullanılamaz olarak nitelendiriliyor. Yani bunun dışında kalan araçlar çalışır durumda olduğu sürece kabul ediliyor.



ABD'deki VW bayilerinin bu tip bahaneleri çokça duyacağı kesin.







kaynak:sabah