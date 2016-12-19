VOLKSWAGEN SAHİPLERİ ARAÇLARINI SÖKÜYOR!
Volkswagen geri satın alacağı araçların çalışır durumda olması kriterini koyunca otomobil sahipleri araçlarının bazı parçalarını söküyor.
Otomotiv tarihinin en büyük skandallarından birinden sonra ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) kararnamesi sonucunda VW, emisyon hilesi yapılan araçları geri alıyor. Konulan tek şart ise "aracın çalışır durumda olması". 18 Eylül 2015 tarihinden itibaren "Montajlı", "Sökülmüş", "Su Basmış", "Hurda", "Yeniden Yapılmış" veya "Kurtarılmış" araçlar kullanılamaz olarak nitelendiriliyor. Yani bunun dışında kalan araçlar çalışır durumda olduğu sürece kabul ediliyor.
ABD'deki VW bayilerinin bu tip bahaneleri çokça duyacağı kesin.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar