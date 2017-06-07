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volkswagen ve audi'den sonra da şimdi de porsche

VOLKSWAGEN VE AUDİ'DEN SONRA DA ŞİMDİ DE PORSCHE

Volkswagen ve Audi'nin ardından bir başka Alman otomotiv devi olan Porsche de otomobillerdeki emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Tarih : 07 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Volkswagen Ve Audi'den Sonra Da Şimdi De Porsche(7/10)5


Alman Wirtschaftswoche gazetesi, Porsche yönetiminin Almanya'daki resmi ulaşım kurumu KBA tarafından sorgulandığını duyurdu.



Porsche'nin otomobillerin emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım programı kullandığı iddia ediliyor. Porsche, Reuters'a bir açıklama göndererek suçlamaları reddetti.



KBA geçen hafta da Audi'nin bazı dizel otomobillerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığının belirlendiğini açıklamıştı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de, 24 bin aracın geri çağrılacağını duyurmuştu.



 



kaynak:ahaber








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