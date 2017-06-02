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volkswagen'den sonra bir skandal da audi'den!

VOLKSWAGEN'DEN SONRA BİR SKANDAL DA AUDİ'DEN!

Alman otomobil devi Volkswagen'in dünya genelinde milyonlarca dizel otomobilin emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir program kullandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Volkswagen bünyesinde bulunan bir başka ünlü marka Audi'nin benzer bir program kullandığı açıklandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:25
Puan Ver : Volkswagen'den Sonra Bir Skandal Da Audi'den!(10/10)10


Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Audi'nin egzoz gazı değerlerini manipüle eden bir program kullandığını söyledi. Berlin'de konuşan Alexander Dobrindt, kullanılan programın aracın test durumunda olduğunu anlamasıyla birlikte devreye girdiğini ve egzoz gazı temizleme sistemlerinin devreye sokulduğunu, trafikte ise devreden çıktığı açıkladı.



ÜST SINIF OTOMOBİLLERDE TESPİT EDİLDİ



Donrindt, skandal program nedeniyle 24 bin otomobilin geri çağrılacağını söyledi. Söz konusu programın 2009 ile 2013 yılları arasında üretilen Audi A8 ve A7 modellerinin V6 ve V8 dizel motorlarında olduğu, otomobillerin yarısının Almanya dışına satıldığı bildirildi. Söz konusu otomobillerde anormallikler olduğunun dün anlaşıldığını kaydeden Dobrindt, bugün (Perşembe) VW CEO'su Matthias Müller ile görüştüğünü açıkladı.



KOMİSYON İNCELEDİ



Dobrindt, 2015 Eylül ayında VW'de egzoz skandalı başlamasından kısa bir süre sonra uzmanlardan oluşan Volkswagen Soruşturma Komisyonu'nu devreye sokmuştu. Komisyon, VW'nin yanı sıra diğer otomobil üreticilerinin dizel otomobillerde benzer program kullanıp kullanmadıklarını da araştırıyordu.



 



kaynak:sabah








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