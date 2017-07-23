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volkswagen'e emisyon cezası 125 milyon dolar!

VOLKSWAGEN'E EMİSYON CEZASI 125 MİLYON DOLAR!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle başı ağrımaya devam ediyor. ABD Federal Mahkemesi 88 bin 3.0 litre dizel araç sahibi adına açılan davada 125 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Volkswagen'e Emisyon Cezası 125 Milyon Dolar!(8/10)6


Volkswagen'in iki sene önce neden olduğu emisyon skandalıyla ilgili yargıdan bir karar daha çıktı. Federal Mahkeme, tam 88 bin 3.0 litre dizel araç sahibi adına ABD'de açılan davada avukatlara 125 milyon dolar ödenmesine hükmetti.



ÖDENECEK TUTAR 300 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ



Mart ayında 500 bin 2.0 litre VW dizel araç sahibi adına açılan davada da ABD Bölge Hakimi Charles Breyer 175 milyon dolar ödenmesine karar vermişti. Böylelikle Volkswagen'in ödemesi gereken miktar 300 milyon dolara yükseldi. Bu paranın 288 milyon doları avukatlık ücreti geri kalan 12 milyon doları da geri ödenmesi gereken giderleri kapsiyor.



3.0 litre araçlar için Cuma günü yapılan anlaşmada Yargıç Breyer'in belirttiğine göre avukatların saatlik çalışma ücreti 462 dolar oldu. Breyer, araç sahipleri avukatlarının "olağanüstü bir netice" aldığını belirterek, emisyon skandalını örtmek için cömert satın alma ve anlaşma tekliflerine rağmen geri adım atılmamasına vurgu yaptı.



EMİSYON SKANDALININ FATURASI 25 MİLYAR DOLAR



VW'nin, bugüne kadar 500 bin aracı geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.



2015 yılında ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) geçen hafta Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamış ve raporda Alman otomobil üreticisine yarım milyon aracı piyasadan toplama çağrısı yapılmıştı.



Volkswagen'e yöneltilen suçlama ise dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılım sayesinde aracın karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermesiydi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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