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volvo uber iş birliğiyle otonom sürüş pilot projesi başladı

VOLVO UBER İŞ BİRLİĞİYLE OTONOM SÜRÜŞ PİLOT PROJESİ BAŞLADI

Volvo Uber işbirliği, otonom sürüşle ilgili pilot projesini özel olarak tasarlanan ve kendi kendine sürüş özelliğine sahip Volvo XC90 SUV'ları San Francisco'ya taşıyor.

Tarih : 19 Aralık 2016, 10:00
Puan Ver : Volvo Uber İş Birliğiyle Otonom Sürüş Pilot Projesi Başladı(9/10)11


Volvo Uber işbirliği, otonom sürüşle ilgili pilot projesini özel olarak tasarlanan ve kendi kendine sürüş özelliğine sahip Volvo XC90 SUV'ları San Francisco'ya taşıyor.



İki şirketin 2016 Ağustos ayında, tam otonom sürücüsüz otomobiller geliştirmek için baz araçlar üretmek amacıyla imzaladıkları ortak proje kapsamındaki anlaşmanın ardından bu gelişme, Volvo Uber arasındaki iş birliğini yeni bir boyuta taşıyor. Otomobiller, ilk olarak Pittsburgh, Pennsylvania'da test edildi.



San Francisco'da, üzerine dışarıdan görülebilen bir kontrol mekanizması monte edilmiş, Uber'in otonom sürüş donanımı ve yazılım paketi eklenmiş, Volvo tarafından üretilen ve Uber'e satılan en son otomobiller kullanılacak.



Bu otomobiller San Francisco caddelerinde otonom olarak dolaşacaklar. Ancak aynı zamanda, pilot programının bir parçası olarak, bir Uber teknisyeni tarafından sürekli olarak gözlemlenecekler.



Volvo Cars Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Mårten Levenstam



“Kendi kendine sürüşe sahip otomobillerin paylaşılması hayali gerçek oluyor” diyor ve ekliyor “Volvo olarak, ortağımız Uber ile birlikte, otomotiv dünyasındaki en son gelişmelerin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz”



Uber ile yapılan iş birliği, Volvo'nun otonom sürüş teknolojileri (AD) geliştirmekle ilgili üç aşamalı planının bir bölümünü oluşturuyor.



Planın ilk bölümü, Ocak 2017'de “Drive Me” adı verilen proje ile başlayacak. İsveç'in Göteborg kentinde gerçekleşecek olan ve 100'e yakın otomobilin gerçek yollarda halk tarafından kullanılacağı proje, dünyanın en büyük otonom sürüş testlerinden biri olacak. Projeden elde edilen deneyimler Volvo'nun otonom sürüşe sahip (AD) otomobiller geliştirmesinde kullanılacak.



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