Volvo radikal bir kararla 2019 yılından itibaren üretilecek tüm modellerde elektrikli motorun da olacağını açıkladı. Ayrıca firma 2021 yılına kadar sadece elektrikle çalışan 5 yeni modeli piyasaya sürecek.



Volvo'dan bu kritik kararla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli motorların şirketin gelecekteki işinin ana parçası olacağı belirtildi.



Volvo'nun elektrikli araç gamının içerisinde tamamen elektrikle çalışanların yanında hibrid modeller de yer alacak.



Öte yandan Volvo, 2019-2021 yılları arasında sadece elektirikle çalışan 5 yeni modeli piyasaya sürecek. Bu modeller arasında XC90 SUV'un tamamen elektrikli bir versiyonunun da olması bekleniyor.























kaynak:bigpara