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volvo'dan yepyeni sadakat programı

VOLVO'DAN YEPYENİ SADAKAT PROGRAMI

Müşteri memnuniyeti konusunda atılımlar yapan Volvo Car Turkey'in yeni sadakat programı Volvo Car Prime otomobil severlerle buluştu.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:27
Puan Ver : Volvo'dan Yepyeni Sadakat Programı(7/10)8


Volvo kullanıcıları; bir mobil uygulama olarak dijital cihazlara indirilebilen Volvo Car Prime ile yaşama ve otomobillerine dair tüm ayrıcalıklara cep telefonlarından çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Sunulan ayrıcalıklardan bazıları şöyle: Bakımlarda özel indirim, aşınan parçalarda belirli oranlarda indirim, bir yıl yol yardımı ve çekici hizmeti, alternatif ulaşım, yeni araç alımında ekstra sadakat indirimi, ikame araç hizmeti ve vale hizmeti.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Volvo  Dan  Yepyeni  Sadakat  Programı    haber

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