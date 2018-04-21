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Vücut Geliştirme Sporcusunun Katili Sığırlara Verilen İlaç
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Vücut geliştirme sporcusunun katili sığırlara verilen ilaç

VÜCUT GELİŞTİRME SPORCUSUNUN KATİLİ SIĞIRLARA VERİLEN İLAÇ

Vücut geliştirmeci 35 yaşındaki Kadir Akkaya evinde ölü bulundu. Akkaya'nın at ve sığırlarda yağ elde etmek için kullanılan ve insan vücuduna zararlı ilaçla fotoğrafları çıktı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Vücut Geliştirme Sporcusunun Katili Sığırlara Verilen İlaç(10/10)6

35 yaşındaki vücut geliştirme sporcusunun ani ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde vücut geliştirme sporcusu olan 35 yaşındaki Kadir Akkaya'nın 16 Nisan akşamı eve gelen annesi oğlunu banyoda yatar halde buldu. Oğlunun nefes almadığını fark eden anne hemen ambulansa haber verdi. Sağlık ve polis ekiplerinin eve gelmesiyle Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Akkaya'nın 15 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraştığı, kullandığı ilaçların kalp krizine neden olduğu iddia edildi. Akkaya'nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akkaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise dikkat çekti. 2015 yılında Akkaya'nın insan vücuduna zararlı ve kalbin aşırı pompalama yapmasına neden olan, gebelikle at ve sığır endüstrisinde kullanılan bir ilacı paylaştığı görüldü.

'DOPİNG MADDELERİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Vücut Geliştirme Federasyonu eski başkanı ve Dünya vücut Geliştirme Şampiyonu Eryetiş Kurtaral protein tozlarının aşırı kullanımının kalbe değil karaciğere zararı olduğunu belirterek, "Maalesef sporcularımız tavsiye üzerine takviyeler kullanılıyor. Tarım bakanlığının izni olmayan ilaçlarda bulunan ve yasal olmayan maddeler yüzünden istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir ayda aynı iddiadan iki sporcu kaybettik" dedi.

'YER ALTINDA ÜRETİLEN İLAÇLAR TETİKLEYEBİLİR'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Öngen ise, Tarım Bakanlığı'nın kullanımına onay verdiği ürünlerin kalp krizine neden olmayacağını söyledi. Prof. Dr. Öngen, içerisinde doping maddeleri bulunan ve yer altında üretimi yapılan gıda takviyesi ve kas ilaçlarının, kalp krizini tetikleyebileceğini ekledi. (Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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