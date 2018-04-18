Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini sürekli aradığını söyleyen Kaya, "Erdoğan'ı çok seviyorum, onu görmek istiyorum." dedi.

"BENİM HAYALLARİM NE OLACAK?"

Kadınlara yönelik şiddete karşı olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu: "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum. Adalet yerini bulsun. Kızlarımız ölmesin, hiçbir kızın umudu elinden alınmasın. Ben mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ayağa da kalkacağım. Bana bunu yapan sadece 15 yıl ceza aldı, sadece 8-9 yıl yatıp çıkacak. Ya benim hayallerim ne olacak?"

"PES ETMEDİM, DAHA DA GÜÇLENDİM"

Kaya,mücadelesini sürdüreceğini, pes etmediğini daha da güçlendiğini anlatarak, hayallerinin peşinden gitmeye devam edeceğini dile getirdi. Kaya, şöyle konuştu: "Bu mesele burada kapanmadı. Tedavime devam edeceğim. Düzenli olarak iyi bir yerde tedavi görmüyorum, olsa çok iyi olur ama ben evde mücadeleme devam ediyorum. Evde 10 saate yakın spor yapıyorum. Ben sevdiklerimden dua istiyorum. Beni merak edenler de var, beni sevenler de çok, inanıyorum ki bana dua edenler de çok."

"O SAHNEYE ÇIKACAĞIM"

Yoğun bakımdan ilk çıktığında ne boynunu tutabildiğini ne de konuşabildiğini ifade eden Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra gün geçtikçe tamamıyla kendi mücadelemle birçok şey başardım. Adım atıyorum, konuşuyorum, türkü söylemeye çalışıyorum. Birçok aktiviteyi yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin kızıyım, Türkiye'deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim ve o sahneye çıkacağım."

"BUGÜNE KADAR KÜÇÜK YARDIMLAR GELDİ"

Kendisine yardım konusunun konuşulmasından artık sıkıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti: "Vurulduğum günden beri annem benim için mücadele veriyor. Bugüne kadar küçük yardımlar geldi fakat benim hastalığım ağır bir hastalık. Öyle 2-3 ay ile 3-5 kuruşla geçecek bir şey değil. Yoğun bakımdan çıktığımdan beri tam teşekkülü bir hastanede tedavimi sürdürseydim daha iyi olurdum. Ben evde mücadelemi sürdürüyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Yaşadığı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Kaya, "Bu olay başıma geldiği ilk günden beri Cumhurbaşkanımız sağ olsun beni sürekli arayıp sordu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, onu görmeyi de çok istiyorum" şeklinde konuştu.





Kaynak: haberinburada