

VW Golf R Performance, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda üzerine büyük ilgi toplayan süper otomobiller, SUV'ler ve station wagon'ların arasında Golf yelpazesinin yeni, ateşli üyesini tanıttı. Makyajlı Golf'ün lansman renginde görücüye çıkan Golf R Performance, Volkswagen yelpazesinin en ateşli hatch'i konumunda. Hot hatch modeli, performansın yanı sıra donanımsal anlamda da standart versiyondan ayrılıyor.







Piston Heads'in de işaret ettiği gibi Golf R Performance'ta yeni bir Akrapovic egzoz sistemi ve Lamborghini Huracan Performante'de gördüğümüz Pirelli Trofeo R lastikler var. Bunun yanı sıra sürüş yüksekliğinde geniş bir yelpaze sunan "yeni amortisör düzeni" de Performance paketine dâhil özellikler arasında.







Çapı 430 mm'ye çıkan fren diskleri ve 267 km/s'e yükseltilen maksimum sürat, gözlenen diğer değişiklikler. Volkswagen, yayınladığı ilk teaser'da Performance paketinin "daha da güçlü, daha az taviz veren, daha da iradeli" olduğunu söylüyor.







Hürriyettin haberine göre görsel değişikliklere baktığımızda ön bölümde yeni bir hava perdesi, marşpiyel tarafında daha iyi hava akımı yönlendirme sağlayan bir profil ve yeni bir arka difüzör görüyoruz. Yeni jantlar ve piano black süslemeler aracı standart Golf R'dan ayıran diğer detaylar.







kaynak:sabah