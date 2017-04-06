Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

vw golf r performance canavar ortaya çıktı!

VW GOLF R PERFORMANCE CANAVAR ORTAYA ÇIKTI!

VW Golf R Performance, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda üzerine büyük ilgi toplayan süper otomobiller, SUV'ler ve station wagon'ların arasında Golf yelpazesinin yeni, ateşli üyesini tanıttı.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:32
Puan Ver : Vw Golf R Performance Canavar Ortaya Çıktı!(7/10)9


VW Golf R Performance, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.Volkswagen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda üzerine büyük ilgi toplayan süper otomobiller, SUV'ler ve station wagon'ların arasında Golf yelpazesinin yeni, ateşli üyesini tanıttı. Makyajlı Golf'ün lansman renginde görücüye çıkan Golf R Performance, Volkswagen yelpazesinin en ateşli hatch'i konumunda. Hot hatch modeli, performansın yanı sıra donanımsal anlamda da standart versiyondan ayrılıyor.



Piston Heads'in de işaret ettiği gibi Golf R Performance'ta yeni bir Akrapovic egzoz sistemi ve Lamborghini Huracan Performante'de gördüğümüz Pirelli Trofeo R lastikler var. Bunun yanı sıra sürüş yüksekliğinde geniş bir yelpaze sunan "yeni amortisör düzeni" de Performance paketine dâhil özellikler arasında.



Çapı 430 mm'ye çıkan fren diskleri ve 267 km/s'e yükseltilen maksimum sürat, gözlenen diğer değişiklikler. Volkswagen, yayınladığı ilk teaser'da Performance paketinin "daha da güçlü, daha az taviz veren, daha da iradeli" olduğunu söylüyor.



Hürriyettin haberine göre görsel değişikliklere baktığımızda ön bölümde yeni bir hava perdesi, marşpiyel tarafında daha iyi hava akımı yönlendirme sağlayan bir profil ve yeni bir arka difüzör görüyoruz. Yeni jantlar ve piano black süslemeler aracı standart Golf R'dan ayıran diğer detaylar.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Vw  Golf  R  Performance  Canavar  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER