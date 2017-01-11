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vw hileli dizel araçları tamir edecek

VW HİLELİ DİZEL ARAÇLARI TAMİR EDECEK

Dizel motorlu otomobillerinin emisyon ölçüm testlerde hile yapabilmesi için araçlara özel bir yazılım yerleştiren VW, şimdi bu hileli araçların bir bölümünü tamir edecek.

Tarih : 11 Ocak 2017, 08:59
Puan Ver : Vw Hileli Dizel Araçları Tamir Edecek(5/10)3


70 bin hileli Dizel araçtan hile yazılımı kaldırıp araçların motorlarını yasalara uygun hale getirmek için geliştirdiği planı Kaliforniya'da onaya sunan VW, devletten gerekli izinleri aldı.



Plana göre VW hileli araçları fabrikalarına geri çağıracak ve hileli yazılımları çıkardıktan sonra motorları yeniden kalibre edecek. Bu plan 3. jenerasyon 2 litrelik motorlu araçlar için geçerli olacak.



Plan gereği aracının tamir edilmesini istemeyen otomobil sahibi aracı VW'e geri satabilecek. Tamirat isteyenler araçlarını bir VW bayisine teslim edecek.



Tamirat kaç ay sürecek?



Bayiler ise ilgili tamirat işlemleri için araçları merkezlere gönderecek; ancak yazılımın ve motorun güncellenmesi için gerekli donanımlar henüz mevcut olmadığı için bu tercihi yapanların bir süre beklemek zorunda kalacağının altı çiziliyor.



Araçlara yeni dizel filtreleri ve yeni dizel motor parçaları takılacak; ancak bu işlemden sonra aracın performansında önemli bir düşüş olması bekleniyor.








Etiketler: Vw  Hileli  Dizel  Araçları  Tamir  Edecek    haber

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