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Wall Street Journal Duyurdu: Trump, Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıyacak

WALL STREET JOURNAL DUYURDU: TRUMP, KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANIYACAK

Wall Street Journal, Trump'ın Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek adımı atmaya hazırlandığını duyurdu. Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması içinse bir süre daha beklenecek.

Tarih : 01 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Wall Street Journal Duyurdu: Trump, Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanıyacak(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlanıyor. Wall Street Journal gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, tanımanın ardından Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e hemen taşınmayacak, bu adım için bir süre beklenecek.

KUDÜS, İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

Trump'un elçilik naklini altı aylığına engelleyecek olan kararnameyi Cuma günü imzalaması bekleniyor.

Kudüs'ün nihai statüsünün Filistinliler ile İsrail arasında barış antlaşması imzalanmasıyla kesinlik kazanacak olması nedeniyle devletler topluluğu Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımıyor.

Filistinliler 1967 yılında İsrail tarafından işgal ve daha sonra da ilhak edilen Kudüs'ün doğu kesimini, kurulacak Filistin devletinin başkenti yapmayı planlarken, İsrail bütün Kudüs üzerinde hak iddia ediyor.

PROTESTO BEKLENİYOR

Trump Kudüs ile ilgili kararını yakında vereceğini birçok kez tekrarlamış ancak konu zamanla geri plana itilmişti. Başkanın kararının İsrail'de memnuniyet yaratması, Filistinliler tarafından ise protesto edilmesi bekleniyor.ABD Kongresi İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e nakliyle ilgili yasayı 1995 yılında kabul etmişti. Uygulama ulusal güvenliği tehdit edeceği gerekçesiyle günümüze kadar altışar aylığına ertelenmişti.

TRUMP'IN SEÇİM VAADİYDİ

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımayı vaat etmişti. Beyaz Saray eski sözcüsü Sean Spicer elçilik naklini erteleyen bir önceki kararnamenin imzalanışında yaptığı açıklamada 'elçiliğin taşınıp taşınmayacağı değil, ne zaman taşınacağının söz konusu olduğunu' söylemişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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