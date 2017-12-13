Walt Disney'in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın almaya çok yakın olduğu bildirildi. Anlaşma, 20th Century Fox film stüdyoları ile Avrupa ve Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarını da kapsıyor.

COMCAST SATIN ALMADAN ÇEKİLDİ

Bir başka medya devi olan Comcast, pazartesi günü satıştan çekildiğini duyurmuştu. Financial Times gazetesinin haberine göre, Walt Disney ile 21st Century Fox arasındaki görüşmeler dün de devam etti.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

CNBC ise, görüşmelerde büyük aşama kaydedildiğini ve anlaşmanın büyük olasılıkla yarın açıklanacağını bildirdi.

21st Century Fox'un sahibi olan ünlü medya devi Rupert Murdoch'ın da, satış için Disney'i tercih ettiği belirtiliyor.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Satışı planlanan kanallar arasında FX ve National Geographic'in yanı sıra ABD'deki 22 spor kanalı da var.

Ayrıca Disney, Avatar ve Deadpool gibi popüler filmlerin haklarını da satın alacak.

Haberler sonrasında Disney'in New York borsasındaki hisseleri dün yüzde 0,5 artarak 162 milyar dolara yükseldi. 21st Century Fox'un hisseleri de yüzde 1'lik artışla 62,6 milyar doları buldu.

Kaynak: haberinburada