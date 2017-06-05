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wannacry windows xp kullanıcılarını korkuttu

WANNACRY WİNDOWS XP KULLANICILARINI KORKUTTU

Tüm dünyada yüz binlerce bilgisayara bulaşan WannaCry virüsü Microsoft'a yaradı. Birçok kişi Windows XP'yı bırakıp daha yeni Windows sürümlerine geçiyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Wannacry Windows Xp Kullanıcılarını Korkuttu(5/10)6


Bildiğiniz gibi Microsoft 2014 yılında popüler işletim sistemi Windows XP'yi emekliye ayırdı. Bu tarihten sonra işletim sistemi için herhangi bir güncelleme veya yama yayınlanmadı. Microsoft da her seferinde XP'nin artık güvenliği olmadığını ve kullanıcıların yeni bir sürüme geçmesi gerektiğini vurguladı. Ancak tüm bunlara rağmen kullanıcılar XP'den bir türlü vazgeçmedi. Windows XP emekliye ayrıldıktan sonra da en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olmaya devam etti.



Ancak Microsoft'un bir türlü yapamadığını WannaCry virüsü başarmış gibi görünüyor. Dünya genelinde yüz binlerce kişiyi etkileyen fidye yazılımı, işletim sistemlerini zamanında güncellemenin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Windows XP bu virüsten en az etkilenen işletim sistemlerinden biri olsa da güvenli bir işletim sistemine geçmek isteyen kullanıcılar eski işletim sistemini terk ediyor.



Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre son günlerde Windows XP'den daha yeni bir Windows sürümüne geçenlerin sayısı hızla arttı. Yüzde 7.04 pazar payına sahip olan XP'nin pazar payı bir ay içinde yüzde 5.66'ya geriledi.



Görünen o ki Microsoft'un uzun süredir uğraşıp da yapamadığını WannaCry yaptı ve kullanıcıları Windows XP'den vazgeçirmeyi başardı.



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Etiketler: Wannacry  Windows  Xp  Kullanıcılarını  Korkuttu    haber

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