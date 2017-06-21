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wannacry'ın arkasında kuzey kore mi var?

WANNACRY'IN ARKASINDA KUZEY KORE Mİ VAR?

Dünya genelinde 350 binden fazla cihaza bulaşan WannaCry virüsünün arkasında kim var? İngiltere istihbaratının son raporu Kuzey Kore'yi işaret ediyor.

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:02
Puan Ver : Wannacry'ın Arkasında Kuzey Kore Mi Var?(5/10)4


Dünya genelinde 350 binden fazla cihaza bulaşan WannaCry virüsünün arkasında kim var? İngiltere istihbaratının son raporu Kuzey Kore'yi işaret ediyor.



Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda tüm dünyada WannaCry krizi yaşandı. Hızla yayılan fidye yazılımı dünya genelinde 350 binden fazla cihaza bulaştı. Girdiği bilgisayarda dosyaları şifreleyip fidye isteyen bu virüs yavaş yavaş etkisi yitirdi. Ancak geriye bu virüsün arkasında kimin olduğu sorusu kaldı.



WannaCry yayılmaya başladığı ilk dönemde gelen açıklamalar Kuzey Kore'yi işaret ediyordu. Başta Amerikan güvenlik ajansı NSA olmak üzere birçok istihbarat örgütü Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'u işaret eddi. NSA'ın bu iddiası Symantec, Google ve Kaspersky tarafından da desteklendi. Daha sonra çeşitli siber güvenlik uzmanları ise bu kodu yazanların Çinli olduğunu iddia etti.



Ancak uzmanlar ve istihbarat ajansları dönüp dolaşıp Kuzey Kore'de karar kılmış görünüyor. İstihbarat ajansı bugün yayınladığı açıklamayla WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Koreli Lazarus Group'un olduğunu açıkladı. Çünkü bu fidye yazılımında kullanılan kod stili hacker grubunun diğer yazılımları ile uyuşuyor.



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Etiketler: Wannacry  In  Arkasında  Kuzey  Kore  Mi  Var    haber

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