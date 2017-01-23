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watch dogs 2'yi ücretsiz deneme şansı

WATCH DOGS 2'Yİ ÜCRETSİZ DENEME ŞANSI

Watch Dogs 2'yi satın almakta kararsız kalanları mutlu edecek haber Ubisoft'tan geldi. Oyunu 3 saatlik deneme imkanını kullanıcılara sunan firma, bu hareket ile birçok kişiyi mutlu etti. Peki demo hangi platformlarda yer alacak?

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:39
Puan Ver : Watch Dogs 2'yi Ücretsiz Deneme Şansı(8/10)5


Watch Dogs 2'yi satın almakta kararsız kalanları mutlu edecek haber Ubisoft'tan geldi. Oyunu 3 saatlik deneme imkanını kullanıcılara sunan firma, bu hareket ile birçok kişiyi mutlu etti. Peki demo hangi platformlarda yer alacak?



 Ubisoft hiç şüphe yok ki oyun sektöründe büyük yer edinen bir firma. Şu ana kadar birçok başarılı oyun serisini hayata geçiren Fransız asıllı firma, 2014 yılında çıkardığı Watch Dogs ile birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin temel  nedeni ise oyunun E3 fuarında gösterilen grafikleri ile çıkışı arasında aşırı grafik farklarının bulunmasıydı.



Açık dünya unsurlarını hacker yeteneklerimizle istediğimiz gibi kontrol edebildiğimiz bu seri, elbette ikinci bir şansı hak ediyordu. Yeni Watch Dogs oyununun çıkışını yapması ile birlikte firma seriyi tekrar hayata döndürmüş oldu. Şehirde parkur yetenekleriniz ile hack yeteneklerinizi birleştirebileceğiniz oyunu satın almakta şüphesiz birçok kullanıcı tereddütte.



PC kullanıcıları için haberler pekte iyi değil.



PS4 ve Xbox One kullanıcıları için demo tadında bir içerik paylaşmaya hazırlanan Ubisoft, oyunu 3 saatliğine ücretsiz olarak deneme fırsatını kullanıcılara sunuyor. Üstelik bu 3 saatlik macerada oyundaki her şeye erişim mümkün olacak. Buna çoklu oyunculu modlar da dahil olacak. Fakat demoyu indirmek isteyen kullanıcılar normal oyunun boyutunu yani 25 GB gibi bir indirmeyi yapmak zorunda olacak.



Her ne kadar oyunu deneyimlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olsa da boyutu ile sunacağı 3 saatlik deneyim karşılaştırıldığında buna değer olup olmadığı tartışma konusu. Watch Dogs 2 demo sürümü PS4 için 18 Ocak, Xbox One için 24 Ocak'ta indirilebilir olacak.



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