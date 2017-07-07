Kızkumu'nda İstenmeyen Görüntüler
Volkswagen 766 Bin Aracı Geri Çağırdı!
Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı!
Fenerbahçe'de Toplu İmza Töreni
Beşiktaş'tan Şampiyonluk Balosu
3 Gün Boyunca Trafiğe Kapatılacak Yollar!
Ap'nin Kararı Yok Hükmündedir !
Instagram'da Ekran Görüntüsü Alan Yandı!
Mardin'de 23 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı!
Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var
Rock Band 4 Güncellendi
Nintendo Switch Ne Kadar Başarılı
Asus X00Gd Aylar Sonra Wifi Sertifikası Da Aldı
Sasmung Note 8'in Paneli Gözüktü
İş Hayatımızı Değiştiren Lazer Yazıcılar 40 Yaşına Bastı
Volvo , İçten Yanmalı Motorlu Araçlar Üretilmeyecek
Wd My Passport Ultra Drive Tanıtıldı
Hava Destekli Şafak Operasyonu!
Maltepede'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Vatikan'da Seks Partisine Baskın

WD My Passport Ultra Drive tanıtıldı

WD MY PASSPORT ULTRA DRİVE TANITILDI

Western Digital, My Passport ailesinin yeni ürünü olan WD My Passport Ultra Drive'ı görücüye çıkardı.

Tarih : 07 Temmuz 2017, 11:29
Puan Ver : Wd My Passport Ultra Drive Tanıtıldı(6/10)7


Veri depolama pazarındaki önemli oyunculardan biri olan Western Digital, MY Passport ürün ailesine yeni bir üye daha katarak etki alanını genişletmeye devam ediyor. Bu yeni ürün öncekilere göre yazılım ve donanım konusunda avantajlarıda beraberinde getiriyor. Bu model  1 TB'dan 4 TB'a kadar depolama seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir yelpaze sağlamayı başarıyor.



Bu yeni ürün önceki modele oranla tasarımsal olarak mat ve metalik kaplamalar eşliğinde siyah-gri veya beyaz-altın olmak üzere iki renk kombinasyonu seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor.



Yazılım tarafında ise WD Discovery yardımıyla Facebook ve Instagram gibi  sosyal medya platformlarındaki içerikleri hızlı bir şekilde yedekleme imkanı sağlıyor. Bunun yanında WD Discovery yazılımı, müşterilere bulut hizmetlerine depoladıkları dosyaların  bir kopyasını taşınabilir sürücüye aktarma imkanı getiriyor. 256-bit AES Donanım Şifreleme sistemide güvenlik olarak göze çarpan detaylar arasında.



Üç yıllık garanti ile gelen ürün serisi için kullanıcılar 1 TB versiyona 79.99 dolar, 2 TB versiyona 99.99 dolar, 3 TB versiyona 129.99 dolar ve 4 TB versiyon için ise 139.99 dolar ödemek zorunda kalacaklar.



Xiaomi X1, Redmi Pro 2'nin yerini alacak

 






Etiketler: Wd  My  Passport  Ultra  Drive  Tanıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER