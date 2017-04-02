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wear 2.0 güncellemesi akıllı saatler için ertelendi

WEAR 2.0 GÜNCELLEMESİ AKILLI SAATLER İÇİN ERTELENDİ

İçinde bulunan bir hata yüzünden Android Wear 2.0 güncellemesi bazı cihazlar için ertelendi. İşte Google'ın açıklaması.

Tarih : 02 Nisan 2017, 13:40
Puan Ver : Wear 2.0 Güncellemesi Akıllı Saatler İçin Ertelendi(6/10)5


Esasında 2016‘da yayınlanması planlanan Android Wear 2.0 güncellemesi'nin yayınlanması 2017‘ye sarkmıştı. Ancak görünen o ki; bu erteleme, yazılımdaki bug'ları (hataları) temizlemek için yeterli olmamış. Geçtiğimiz günlerde Google, bazı akıllı saat modelleri içinAndroid Wear 2.0‘ı yayınlamıştı. Hâlâ bu güncellemeyi almayanlar biraz daha beklemek zorunda kalabilir. ZiraAndroid Wear 2.0 güncellemesi bazı cihazlar için yazılımda hata bulunması sebebiyle ertelendi.



Ertelemenin sebebi Android Wear'da bir hata keşfedilmesi. Güncellemenin bu yüzden tüm cihazlara gelemediği belirtiliyor. Google, bir internet sitesine yaptığı açıklamada “Android Wear 2.0 güncellemesini Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 veTag Heuer Connected cihazlarına sunmaya başladık. Diğer cihazlar için güncelleme, nihai testte bulunan bir hata yüzünden gecikiyor. Sorun çözülür çözülmez güncellemeyi kalan cihazlar için yayınlayacağız.” bilgisini verdi.



Google, Android Wear 2.0güncellemesinin kalan cihazlar için ne zaman geleceği konusunda bir tarih vermedi. Güncellemenin gelmesinin, haftaları belki de ayları bulabileceği söyleniyor. Hâlihazırda güncellemeyi almış akıllı saatlerin, bug'dan (hatadan) etkilenip etkilenmediği bilinmiyor. Zamanla konuyla ilgili yeni bilgiler elimize ulaşacaktır.








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