Mustafa Ceceli Selin İmer'le Gözlerden Irak Bir Nikahla Dünya Evine Girdi
Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
Cushing Sendromu'na Yakalanan Türkan Şoray Ameliyat Oldu
'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek
Adriana Yenge, Gelir Gelmez Trafiği Birbirine Kattı
Sürpriz Evlilik Teklifine Olumlu Cevap Alamayınca Neye Uğradığını Şaşırdı
Forma Numarası İçin Dünyaca Ünlü Forveti Aradı: İzin Var Mı
Lazio'dan Tolgay Arslan İçin Şaka Gibi Teklif
Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı
Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi
Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı

WESLEY SNEİJDER, FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİ'NDE İDMANA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un takımda istemediği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı(9/10)5

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

"HARİKA BİR HİS"

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında, "Sabah sağlık kontrolünden geçtim. Tekrar sahada olmak harika bir his." açıklamasını yaptı.

Sneijder, Slovakya kampına götürülmeyen Hakan Balta, de Jong ve kadro dışı bırakılan Cavanda'yla antrenman yaptığı fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

TUDOR İSTEMİYOR

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında Kardemir Karabükspor'dan gelen teknik direktör Igor Tudor, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istemiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Wesley  Sneijder  Florya  Metin  Oktay  Tesisleri  Nde  İdmana  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER