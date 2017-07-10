Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

"HARİKA BİR HİS"

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında, "Sabah sağlık kontrolünden geçtim. Tekrar sahada olmak harika bir his." açıklamasını yaptı.

Sneijder, Slovakya kampına götürülmeyen Hakan Balta, de Jong ve kadro dışı bırakılan Cavanda'yla antrenman yaptığı fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

TUDOR İSTEMİYOR

Galatasaray'da geçen sezonun ortasında Kardemir Karabükspor'dan gelen teknik direktör Igor Tudor, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istemiyor.

Kaynak: haberinburada