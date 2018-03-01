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Wesley Sneijder'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

WESLEY SNEİJDER'DEN YILLAR SONRA GELEN GALATASARAY İTİRAFI

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, Inter'den ayrıldıktan sonra daha fazla zafer kazanmak için Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı(5/10)1

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 2013 yılında sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunda Liverpool'un teklifini reddettiğini anlattı.

2009 yılında transfer olduğu Inter'den dönemin teknik direktörü Andrea Stramaccioni ile anlaşamadığı için 2013 yılında ayrılan Hollandalı yıldız, Avrupa'nın birçok takımından teklif alıyordu.

33 yaşındaki futbolcu Türkiye'den Galatasaray'ın teklifini kabul ederek Avrupa kamuoyunu şoke ederken yıllar sonra neden böyle bir tercih yaptığını açıkladı.

"INTER'DEN AYRILDIKTAN SONRA BİR ÇOK KULÜP BENİ İSTEDİ"

Tecrübeli yıldız Sneijder, "Inter'den ayrıldığımda Liverpool dahil Avrupa'nın birçok kulübü beni istiyordu ama ben sürpriz bir şekilde Galatasaray'ı seçtim. Neden Liverpool değil de Galatasaray? Ama ben kazanan bir oyuncuyum" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İÇİN GALATASARAY'A GİTTİM"

Türkiye'de daha fazla şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğünü söyleyen Sneijder, "Şampiyonluklar için oynuyorum bu yüzden Galatasaray'a gittim. Çünkü Galatasaray'da Liverpool'da yaşayacağımdan daha fazla zafer kazanabilirdim. Ve doğru seçeneği seçtiğimi düşünüyorum. Türkiye'de çok güzel yıllar geçirdim" ifadelerini kullandı.

2017 yılında Galatasaray'dan ayrılan Hollandalı futbolcu, şu an teknik direktör Bülent Uygun'un çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Gharafa'da forma giyiyor.

Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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