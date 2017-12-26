WESLEY SNEİJDER'İN GALATASARAY'A DÖNMESİ GÜNDEME GELDİ
Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi.
İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi. İgor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI futbolcu, yeni kulübünde istediği ortamı bulamadı. Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, G.Saray ile anılmaya başladı.
YOLLAR AYRILIYOR
AMKSpor'un haberine göre; Fransızların devre arasında 33 yaşındaki yıldız isim ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. İddialara göre Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi. Böyle bir durumda G.Saray yönetimi, Hollandalı futbolcuyla 1.5 yıllığına sözleşme önerecek. Terim'in dönüşü ile san-kırmızılılara sıcak bakması beklenen Wesley, bu sezon Nice'te 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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