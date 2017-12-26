Tff'den Beklenmedik Savunma: Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'yu Dövdü
Florya'ya Terim Ayarı! Her Şey Değişti
İsrail, Bitcoin Şirketlerini Kapatmaya Hazırlanıyor
15 Milyonluk Transfere Taş Koydu
Wesley Sneijder'in Galatasaray'a Dönmesi Gündeme Geldi
S-400'ler Türkiye'ye Yerel Para İle Gelecek
Gündemi Sarsacak İddia: Devlet Arazileri Usulsüzce Satılıyor
Sgk Eleman Arıyor! İşte Başvuru Koşulları
Fenerbahçe, Eljif Elmas'a Kulüp Arıyor
Milyonlarca Vatandaşa Müjde! İşte 2018'de Hayata Geçecek Düzenlemeler
Terim'in Devre Arası Konuşması Ortaya Çıktı
Dolar 3,80 Liranın Altını Gördü
Aykut Kocaman, Konyaspor'un Teklifini Reddetti: Şifo'ya Ayıp Olur
Arda'ya Beşiktaş'ı Sordular, Fitili Ateşledi
Fatih Terim'in Elinde Dikkat Çeken Dosya!
Ekici, Dakika Başına Kazandığı Parayla Köşeyi Döndü
Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı

Wesley Sneijder'in Galatasaray'a Dönmesi Gündeme Geldi

WESLEY SNEİJDER'İN GALATASARAY'A DÖNMESİ GÜNDEME GELDİ

Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Wesley Sneijder'in Galatasaray'a Dönmesi Gündeme Geldi(6/10)2

İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi. İgor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI futbolcu, yeni kulübünde istediği ortamı bulamadı. Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, G.Saray ile anılmaya başladı.

YOLLAR AYRILIYOR

AMKSpor'un haberine göre; Fransızların devre arasında 33 yaşındaki yıldız isim ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. İddialara göre Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi. Böyle bir durumda G.Saray yönetimi, Hollandalı futbolcuyla 1.5 yıllığına sözleşme önerecek. Terim'in dönüşü ile san-kırmızılılara sıcak bakması beklenen Wesley, bu sezon Nice'te 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Wesley  Sneijder  İn  Galatasaray  A  Dönmesi  Gündeme  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER