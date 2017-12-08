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West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı
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West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı

WEST BROMWİCH ALBİON, FENERBAHÇELİ JOSEF İÇİN 15 MİLYON EURO HAZIRLADI

İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'nın transferi için 15 milyon euro teklif etti.

Tarih : 08 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı(10/10)6

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, sezon başında kadrosuna dahil edemediği Josef de Souza için F.Bahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı.

İngiliz ekibinin yazılı teklifi salı günü kulübe ulaştı. Bromwich'in daha önce önerdikleri 11 milyon 500 bin euroluk teklifi revize ettikleri öğrenildi. Ada temsilcisinin yeni teklifinin 15 milyon euro (Yaklaşık 70 milyon TL) olduğu belirtildi. Kanarya'nın West Bromwich Albion'dan gelen bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Bu konu ile ilgili karar Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın raporuna göre verilecek. Sambacı, deneyimli çalıştırıcının en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

TRANSFER İÇİN OYUNCU SATILMALI

Devre arasında sol bek, sol açık ve orta sahaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin bu planını hayata geçirmesi için maddi kaynak yaratması ve yabancı kontejanından yer açması gerekiyor. Kadroda bulunan yabancı oyuncular arasında en ciddi teklif Josef'e gelmiş durumda.

Sambacı, yönetimin alacağı karara saygılı olacağını menajeriyle paylaştı. Sezon başında İngiliz ekibinden gelen teklif sonrası Sarı-Lacivertli Yönetim, Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasına izin vermişti. Ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Kanarya'nın, Fernandao ve RvP'yi de satış listesine koyacağı belirtildi.

TAKIMIN GİZLİ LİDERİ OLDU

Brezilyalı orta saha bu sezon oynadığı 13 müsabakanın 12'sinde 90 dakika sahada kaldı. Josef, bu dönem içinde 1 gol, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sambacı, son 3 haftada gösterdiği muhteşem performansla takımın en başarılı pas yüzdesine sahip olan (89), rakip atağını en çok kesen (2.2) ve en çok top çalan (3) isim durumuna geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın F.Bahçe ile 2019 Mayıs ayında sözleşmesi bitiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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