Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, yaşanan bir arıza nedeniyle 1 saatten fazla erişime kapandı. Yaşanan sorunun küresel olduğu açıklandı.

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, dünyanın birçok bölgesinden erişim sorunu yaşandı.

KULLANICILAR BAĞLANAMADI

WhatsApp'ı kullanırken ara ara bağlantı sorunu yaşayan ve hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirdi.

WHATSAPP DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ

Meydana gelen teknik arızanın neden olduğu konusunda WhatsApp cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sorunun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüldü.

Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan sorunun saat 21:00'den itibaren bölge bölge olmak üzere arttığı da kullanıcıların raporladığı durumlardan biri.

22:30'DA KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ

Yaşanan sorun, saat 22:30 sularında kademeli olarak düzeldi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, erişimin kesintili devam ettiğini paylaştı.

FACEBOOK SATIN ALMIŞTI

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

1.5 MİLYAR KULLANICISI VAR

Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.

Kaynak: haberinburada