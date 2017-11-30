WHATSAPP ÇÖKTÜ! WHATSAPP'TA DÜNYA GENELİNDE 1 SAATTEN FAZLA BAĞLANTI SORUNU YAŞANDI
Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp, yaşanan bir arıza nedeniyle 1 saatten fazla erişime kapandı. Yaşanan sorunun küresel olduğu açıklandı.
Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, dünyanın birçok bölgesinden erişim sorunu yaşandı.
KULLANICILAR BAĞLANAMADI
WhatsApp'ı kullanırken ara ara bağlantı sorunu yaşayan ve hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirdi.
WHATSAPP DÜNYA GENELİNDE ÇÖKTÜ
Meydana gelen teknik arızanın neden olduğu konusunda WhatsApp cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sorunun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüldü.
Öte yandan WhatsApp'ta yaşanan sorunun saat 21:00'den itibaren bölge bölge olmak üzere arttığı da kullanıcıların raporladığı durumlardan biri.
22:30'DA KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ
Yaşanan sorun, saat 22:30 sularında kademeli olarak düzeldi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, erişimin kesintili devam ettiğini paylaştı.
FACEBOOK SATIN ALMIŞTI
Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.
1.5 MİLYAR KULLANICISI VAR
Günümüzde yaklaşık olarak 1 buçuk milyar kullanıcı sayısı bulunan WhatsApp, geçtiğimiz dönemlerde Snapchat ile hayatımıza giren "Hikaye" özelliğini de uygulamaya eklemiş ve bu özelliğiyle bir kesim kullanıcıdan olumsuz geri dönüş alsa da, bir kesim kullanıcıdan da olumlu tepkiler almıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar