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WhatsApp eski telefonlarda neden çalışmayacak?

WHATSAPP ESKİ TELEFONLARDA NEDEN ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp, bazı eski telefon ve işletim sistemlerini artık desteklemeyeceğini duyurdu.

Tarih : 04 Aralık 2016, 18:50
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2017 yılının Haziran ayı itibariyle BlackBerry OS, BlackBerry10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 modellerine desteği kesecek.

ESKİ TELEFONLARDA ARTIK WHATSAPP OLMAYACAK



Android 2.1 ve 2.2 işletim sistemlerini kullanan cihazlara da desteğini de durduracak olan WhatsApp, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyecek.

İPHONE'DA DA KULLANILMAYACAK



Güncellenen açıklamayla birlikte WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak. Ancak şirket, Blackberry ve Nokia için farklı bir yol izleyecek.

ZOR AMA DOĞRU KARAR



iPhone 3GS ve iOS 6 için de desteğini kesecek olan WhatsApp, açıklamasında zor bir karar olduğunu fakat doğru bir adım belirtti.








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