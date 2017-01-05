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Whatsapp Hangi Telefonlarda Çalışmayacak?
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whatsapp hangi telefonlarda çalışmayacak?

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yeni yılla beraber bazı cihazlarda çalışmamaya başladı. Uygulamanın yeni güvenlik odaklı özellikleri nedeniyle bazı telefonlarda artık WhatsApp kullanılmayacak.

Tarih : 05 Ocak 2017, 09:34
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WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak? Popüler anlık mesajlaşma uygulaması yeni yılla beraber bazı cihazlarda çalışmamaya başladı. Uygulamanın yeni güvenlik odaklı özellikleri nedeniyle bazı telefonlarda artık WhatsApp kullanılmayacak.



Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp yeni yılla beraber bazı kullanıcılarıyla, en azından bu kullanıcılar yeni bir telefon alıncaya kadar, yollarını ayıracak. Peki WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayacak?



Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada 2016 sonunda eski iPhone ve Android cihazlarına desteğin kesileceği belirtilmişti. Yeni özellikleri sunabilmek ve daha güvenli bir uygulama deneyimi sağlamak için yeni işletim sistemlerine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle bu durumun gerçekleşeceği belirtilmişti. Bu durum özellikle eski cihazların sıkça kullanıldığı gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların tepkisini çekmişti fakat WhatsApp kararından ufak bir istisna haricinde dönmedi.



WhatsApp bundan böyle Android 2.1 veya 2.2 işletim sisteminin olduğu cihazlarda, iPhone 3GS veya iOS 6 kullanan diğer Apple ürünlerinde çalışmayacak. Aynı şekilde Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlar da WhatsApp'a veda ediyor.



WhatsApp'ın yaptığı ilk açıklamada BlackBerry ve bazı Nokia modellerinin de engelleneceğini belirtmişti. Ancak yeni yapılan duyuruda bu cihazlara desteğin bir süre daha devam edeceği belirtildi. BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 desteği 30 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek.



WhatsApp'ın 2017 içinde uygulamaya getirmeyi planladığı bazı yenilikler ancak yeni işletim sistemlerinde mümkün olabiliyor. Özellikle mesajların daha güçlü bir şekilde şifrelenmesi için çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Ayrıca uygulamaya, bir mesaj gönderildikten sonra o mesajı silme ya da değiştirme özelliğinin de ekleneceği belirtiliyor.



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