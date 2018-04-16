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WHATSAPP KULLANICILARI DİKKAT! YENİ YASAYLA 16 YAŞIN ALTINDAKİLER UYGULAMAYI KULLANAMAYACAK


WhatsApp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak
Tarih : 16 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Yasayla 16 Yaşın Altındakiler Uygulamayı Kullanamayacak(8/10)4

Avrupa ülkelerinde 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan GDPR (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasası, teknoloji şirketlerini AB ülkelerindeki veri pratiklerini büyük ölçüde değiştirmeye zorluyor. Birçok teknoloji devi bu doğrultuda değişiklikler yapmaya başlarken, WhatsApp'ın da kullanıcıları için yaş sınırını artırmaya hazırlandığı belirtildi.

16 YAŞIN ALTINDAKİLER WHATSAPP KULLANAMAYACAK

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp'ın güncellemeye hazırlandığı kullanım şartları, servisin halihazırda 13 olan yaş sınırlamasını 16'ya çıkaracak. Bu değişimin ne zaman devreye sokulacağı kesin olarak açıklanmazken, GDPR'nin yürürlüğe gireceği 25 Mayıs'tan önce gerçekleştirileceği belirtildi.

İSTEYEN ÜLKELER YAŞ SINIRINI DÜŞÜREBİLECEK

Yeni veri koruma yasası, veri toplayan ve paylaşan uygulamaların kullanıcılarının en az 16 yaşında olmalarını zorunlu hale getirirken, isteyen Avrupa ülkeleri bu sınırı 13'e düşürme hakkına sahipler. Bu yaş sınırının altındakiler için ailenin rızası gerekecek. Ayrıca, Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Facebook, yasalar konusunda işini şansa bırakmak istemiyor. Bu sebeple, WhatsApp'ın bu yasanın şartına riayet edeceği düşünülüyor.

ZUCKERBERG'İN İFADELERİ KARARDA ÖNEMLİ ETKEN OLUŞTURDU

Avrupa çapında kullanıcıların veri gizliliklerini korumaya başlayacak olan GDPR, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'nda verdiği ifadelerin de önemli bir konu başlığını oluşturdu. Birçok senatör ve kongre üyesi, Facebook'un GDPR'ın gerekliliklerini Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de uygulayıp uygulamayacağını sordular.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE 25 MAYIS'TAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Bundan iki sene önce hazırlanan GDPR'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanması 25 Mayıs 2018 tarihinde zorunlu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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