Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

whatsapp mesajlarınızı mı paylaşıyor?

WHATSAPP MESAJLARINIZI MI PAYLAŞIYOR?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'a şok bir dava açıldı. WhatsApp'ın, kullanıcıların verilerini usulsüz bir şekilde paylaşıldığı düşünülüyor.

Tarih : 02 Şubat 2017, 10:01
Puan Ver : Whatsapp Mesajlarınızı Mı Paylaşıyor?(5/10)4


Günümüzün popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, iddiaya göre kullanıcıların telefon numaralarını usulsüzce Facebook ile paylaştığından dolayı, Almanya Tüketici Koruma Birliği tarafından mahkemeye verildi.



Tüketici Koruma Birliği'ne göre WhatsApp'ın geçtiğimiz Ağustos ayında yeniden düzenlediği kullanıcı ve veri koruma maddeleri ile yasaları çiğnediği iddia edildi.



Bu düzenleme ile beraber WhatsApp, yasalara uygun olmayan bir şekilde, kullanıcıların bilgilerini  Facebook'a ilettiği ortaya çıktı.



Hatırlayacağınız üzere WhatsApp, geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıcıların numaralarının Facebook ile birleştireceğini kamuoyuna duyurmuştu.



Fakat Tüketi Koruma Birliği WhatsApp'ın, bu bilgilerin kullanıcıların Facebook hesabı olup olmadığına bakılmaksızın paylaştığı gerekçe göstererek, tüketicilerin haklarını savunmak için dev şirkete dava açtıklarını duyurdu.



shiftdelete.net'in haberine göre Koruma Birliği yaptığı açıklamada ise ''Her tüketicinin kendi kişisel verilerinin nasıl kullanılacağına kendisi karar verebilmelidir''  ifadelerine yer verdi.



Henüz yetkililerden bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yetkililer en kısa zamanda bu dava hakkında bir resmi açıklama yapacaktır.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Whatsapp  Mesajlarınızı    Paylaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER