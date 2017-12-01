Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'a erişimde, Türkiye saati ile 21:00'den itibaren ara ara sorunlar yaşanmaya başlandı.

BTK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

WhatsApp, yaklaşık bir saat sonra da tamamen çöktü.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlardan, sorunun dünya genelinde yaşandığı ortaya çıkarken, ilk resmi açıklama da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Başkanı Ömer Faruk Sayan'dan geldi.

"SORUN WHATSAPP SERVİSLERİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Sayan, twitter hesabından yaptığı açıklamada bir harşta paylaşarak "BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı" dedi.

22:30'DA KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ

Yaşanan sorun, saat 22:30 sularında kademeli olarak düzeldi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, erişimin kesintili devam ettiğini paylaştı.

Sayan da, saat 22:27'de paylaştığı mesajında "USOM Whatsapp servislerindeki kesintinin sona erdiğini ve akışın normale döndüğünü raporladı." dedi.

Kaynak: haberinburada