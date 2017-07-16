WhatsApp'a eklenen yeni özellikle artık herhangi bir dosyayı paylaşabilirsiniz. WhatsApp resimlerin kalitesini bozan sıkıştırmadan da vazgeçti.

Geçen yıl PDF dosyaları ile sınırlı belgeleri paylaşmanıza izin veren WhatsApp, Şimdi herhangi bir dosya türünü paylaşmanıza izin veren özelliği aktif etti.

DOSYALAR 100 MB'I AŞMAYACAK

Paylaşılan dosyaların 100 MB büyüklükten daha fazla olmasına izin verilmiyor ancak iPhone kullanıcılarında bu limitin biraz daha fazla olduğu bazı kullanıcılar tarafından paylaşılmış bile.

FOTOĞRAF GÖNDERMEK ARTIK DAHA KOLAYWhatsApp artık fotoğraflarınızı daha kolay göndermenizi sağlıyor! Bu özelliklere ek olarak tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı hızlıca kaydırarak aynı anda birden fazla fotoğraf göndermeniz daha kolay hale gelmiş. Uygulama içinde sadece beş resim görüntülenen galeri şeklinde gruplandırılan bu fotoğraflar, minik bir karede kaç ek ile gönderildiği gösterilecek.

FOTOĞRAFLARI ARTIK SIKIŞTIRMADAN GÖNDERECEK

En önemli özellik, WhatsApp artık orjinal resim kalitesini bozan fotoğraf sıkıştırmasını artık durduruyor.

SON GÜNCELLEME KULLANIMA SUNULDU

Ayrıca metinlerinizi kolayca italik ve bold yapmak için metnin üzerinde elinizi basılı tutmanız yeterli olacak.Yeni güncelleme şimdi Android ve iOS için kullanıma sunuldu.

Kaynak: haberinburada