HAVELSAN, en ileri teknolojilerle milli ve kriptolu mesajlaşma ve görüşme platformu geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, yerli mesajlaşma programının müjdesini verdi ve şunları söyledi:

"İletee adını verdiğimiz platformda WhatsApp'ın özelliklerinden daha fazlası bulunacak, bizimki çok güvenli olacak. Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak."

"YIL ORTASINDA TANITIMINI YAPACAĞIZ"

Platformun cep telefonunun içindeki güvenli bir alanda donanıma gömülü bir işletim sistemi üzerinden çalışacağından bahseden Atalay. şöyle devam etti:

"Dışarıdan cep telefonu ele geçirilse ya da hacklense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu, biz de buna yatırım yapmaya başladık. Ürünün prototipini çıkardık. Yıl ortasında tanıtımını yapacağız. Yıl sonuna kadar pazara sunmuş olacağız. Çok yakın zamanda yerli bir cep telefonu üreticisiyle bunu pazara sunmayı hedefliyoruz."

"15 BİN SİBER GÜVENLİK UZMANINA İHTİYAÇ VAR"

Siber güvenlik konusunda insan kaynağının Türkiye'nin en önemli eksiği olduğuna da değinen Atalay, bu sorunun hızla giderilmesi taraftarı.

Atalay, Türkiye'de en az 15 bin siber güvenlik uzmanına çok acil ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Mevcut durumla 15 bin uzman ihtiyacını 15 senede tamamlayamayız. O zaman belki bu açığımız 50 bine çıkacak. Bizler hem Bilgi Güvenliği Derneği hem de HAVELSAN olarak verdiğimiz eğitimlerle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ancak problem bizim kapatmaya çalıştığımızdan çok daha büyük."

"HAVELSAN OLARAK YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ"

Yükseköğretim Kurumu ve üniversitelerin de bu alana özel ilgi göstermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Hamdi Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzmanınız yoksa sahip olduğunuz teknolojinin bir önemi yok. Uzmanınız iyiyse teknolojiniz biraz zayıf da olsa o açığı kapatabiliriz. Yerli ve milli çözümler olmazsa siber güvenlikten bahsedilemez. Son zamanlarda biz de HAVELSAN olarak yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz."

Kaynak: haberinburada