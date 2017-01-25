

Bunların dışında WhatsApp'a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.



Önceleri iPhone'lara sunulan GIF arama ve gönderme özelliği artık Android telefonlara da geldi. Artık bu cihazlarda da hareketli görüntüleri kolayca arayıp arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz! Ancak gelen bir yenilik daha var ki bu herkesin işine fazlasıyla yarayacak!