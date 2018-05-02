İnternet üzerinden telefonla mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın CEO'su ve kurucularından Jan Koum, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla şirketten ayrıldığını duyurdu.

İSTİFASINI FACEBOOK'TA DUYURDU

Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" dedi.

FACEBOOK'LA YAŞADIKLARI ANLAŞMAZLIĞIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Ancak ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında anlaşmazlıklar olduğunu yazdı ve Koum'un bu anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararını aldığını belirtti.

ZUCKERBERG "MİNNETTARIM" DEDİ

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise Koum'un kendisine şifreleme konusunda öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğunu söyledi ve gücün merkezi sistemlerin bireylere geçmesine dikkat çekerek bu değerlerin Whatsapp'ta hep var olacağını belirtti.

Kaynak: haberinburada