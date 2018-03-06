Whatsapp kullanıcılarının uzun süredir beklediği YouTube desteği, iOS kullanıcıları için tüm dünyadan sonra Türkiye'de de kullanıma açıldı.

Whatsapp kullanıcılarının uzun süredir beklediği YouTube desteği, iOS kullanıcıları için tüm dünyadan sonra Türkiye'de de kullanıma açıldı. Artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videoları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan aynı sayfada izlenebilecek.

BAŞKA KONUŞMAYA GEÇİLSE DE VİDEO OYNATMA DEVAM EDECEK

Bu özelliğin bir diğer güzel yanı ise YouTube videoları izlerken sadece ilgili sohbet penceresinde kalmanız gibi bir şart bulunmaması. Video yerleştirmeleri bir widget gibi çalışıyor ve siz başka konuşmaya geçseniz de video oynatma devam ediyor.

WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarının otomatik olarak oynatılması için direkt olarak video linkinin gönderilmiş olması gerekiyor. Popüler sohbet uygulaması, bu yeni özelliğiyle birlikte uygulamada geçirilen zamanı artırmayı hedefliyor. Öte yandan kullanıcıların aynı anda birden fazla işi gerçekleştirmesinin mümkün hale gelmesi, YouTube destekli bu yeni özelliğin kullanışlı olduğunu kullanıcılara bir kere daha hatırlatıyor.

WHATSAPP'TA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

WhatsApp mesaj silme süresini uzatıyor. Yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajlar, artık daha uzun bir süre için de silinebilecek

Kaynak: haberinburada