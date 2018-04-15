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Whatsapp'ta Silinen Fotoğraf Ve Videolar Geri Getirilecek
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whatsapp'ta silinen fotoğraf ve videolar geri getirilecek

WHATSAPP'TA SİLİNEN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR GERİ GETİRİLECEK

WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde sildiğimiz fotoğraflar ve videolar geri getirilebilecek. Bu özellik akıllarda bazı soru işaretleri de oluşturdu.

Tarih : 15 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Whatsapp'ta Silinen Fotoğraf Ve Videolar Geri Getirilecek(5/10)3


WhatsApp, yeni güncellemesiyle yanlışlıkla sildiğimiz fotoğraf ve video gibi medya öğelerini geri getirmemizi sağlayacak. Güncelleme ile gelecek olan özelliğe ek olarak akıllarda 'WhatsApp sildiğimiz dosyaları ve mesajları saklıyor mu?' sorusu oluştu. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.



ŞİMDİLİK SADECE ANDROİD KULLANICILARINA SUNULACAK



Son günlerde yaşanan Facebook veri ihlali skandalı sonrasında böyle bir güncelleme WhatsApp'ın aleyhine olabilir. Bahsettiğimiz özellik şimdilik sadece Android kullanıcılarına getirilecek. Aslında daha önce de süreli olarak iOS ve Android için mevcuttu. İndirilmemiş medya dosyası 30 gün bekletiliyor ve daha sonra siliniyordu. Son güncellemeyle, WhatsApp bu özelliği biraz daha değiştirerek, medya başarılı olarak yüklendiyse eğer WhatsApp sunucuları yerine kullanıcı dosyaları uygulama içine kaydediliyor.



GRUPLARA EKLENECEK KİŞİ SAYISI ARTIRILDI



WhatsApp her geçen gün uygulamayı yenilemeye devam ediyor. En son olarak iPhone'lar için Touch ID desteği, gruplarda anket yapabilme, grup sohbetlerine 4.096 katılımcı ekleyebilme ve karanlık mod gibi yenilikleri kullanıcılar için sunmuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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