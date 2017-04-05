İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

whatsapp'ta yeni dönem!

WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:17
Puan Ver : Whatsapp'ta Yeni Dönem!(7/10)8



Haftalık olarak yayımlanan teknoloji servisi The Ken son sayısında WhatsApp ile çarpıcı bir iddia ortaya attı.




WhatsApp'ın uygulama üzerinden para transferine olanak sağlayabilecek bir alt yapı için çalıştığı belirtildi.




Para transferi için seçilen pilot ülkenin ise Hindistan olabileceği konuşuluyor.




Zira 1 milyar aktif üyeye sahip WhatsApp kullanıcıları arasında Hindistan yaklaşık 200 milyon ile özel bir yere sahip.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Whatsapp  Ta  Yeni  Dönem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER