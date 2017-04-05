WHATSAPP'TA YENİ DÖNEM!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor.
Haftalık olarak yayımlanan teknoloji servisi The Ken son sayısında WhatsApp ile çarpıcı bir iddia ortaya attı.
WhatsApp'ın uygulama üzerinden para transferine olanak sağlayabilecek bir alt yapı için çalıştığı belirtildi.
Para transferi için seçilen pilot ülkenin ise Hindistan olabileceği konuşuluyor.
Zira 1 milyar aktif üyeye sahip WhatsApp kullanıcıları arasında Hindistan yaklaşık 200 milyon ile özel bir yere sahip.
kaynak:habertürk
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