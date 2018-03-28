WİKİLEAKS'İN KURUCUSUNUN İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildi.
Ekvador hükümeti, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildiğini duyurdu.
İNTERNET ERİŞİMİ KESİLDİ
Ekvador hükümeti tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirildi.
EKVADOR'LA İLGİLİ KÖTÜ PAYLAŞIMDA BULUNMASI YASAK
Assange ve Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange'ın Ekvador'un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.
2012'DEN BERİ EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE KALIYOR
İngiliz mahkemesi, Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüz suçlaması dolayısıyla İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.
GEÇEN YIL VATANDAŞLIK ALDI
Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve geçen yılın sonunda vatandaşlık vermişti.
İngiltere ise Assange'a diplomatik statü isteyen Ekvador'un talebini geri çevirmişti.
Kaynak: haberinburada
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