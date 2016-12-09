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windows 10, amazon echo'ya rakip olacak

WİNDOWS 10, AMAZON ECHO'YA RAKİP OLACAK

Amazon'un akıllı ev asistanı Echo o kadar beğeni topladı ki, Google ve Apple da ona rakip ürünler geliştirmek için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Şimdi Windows 10 da bu yarışa katılacak gibi görünüyor. Peki nasıl?

Tarih : 09 Aralık 2016, 10:43
Puan Ver : Windows 10, Amazon Echo'ya Rakip Olacak(6/10)8


Amazon'un akıllı ev asistanı Echo o kadar beğeni topladı ki, Google ve Apple da ona rakip ürünler geliştirmek için birbirleriyle yarışmaya başladılar. Şimdi Windows 10 da bu yarışa katılacak gibi görünüyor. Peki nasıl?



 



Ancak bu yarışa katılmayan tek teknoloji devi Microsoft oldu. Echo benzeri özel bir donanım geliştirmeyen Microsoft'un ise başka bir planı olduğu ortaya çıktı.



Buna göre, Microsoft'un zaten büyük bir penetrasyona sahip olan Windows 10'u, ve elbette Windows 10 yüklü PC'leri, Amazon Echo veya Google Home benzeri birer akıllı ev asistanına dönüştürmeyi planlandığı anlaşıldı.



Yazılım geliştiricileri, Windows 10'un kodları arasında tespit ettikleri Home Hub özelliğinin, Amazon Echo benzeri özelliklere sahip olduğunu fark ettiler. Böylece Microsft'un yakın gelecekte evlerdeki PC'leri aynı zamanda birer akıllı asistana dönüştürmeyi planladığı da ortaya çıktı. Microsoft'un, bu servisi için ünlü dijital asistanı Cortana'yı da hizmete entegre edeceği düşünülüyor.



Böylece artık, evden işe gitmek için yola çıkarken veya işten eve gitmek dönmek için hazırlanırken, “Cortana bana en az trafik olan rotayı bul,” dedikten sonra telefonunuzdaki veya otomobilinizdeki navigasyon uygulamasına gönderilecek rota üzerinden hızlıca hedefinize ulaşabileceksiniz veya, “Cortana eve bir pizza söyle, her zamankinden olsun,” dediğinizde, en sevdiğiniz pizzacıdaki en sevdiğiniz pizza menüsü, az sonra kapınıza gelebilecek.



PayPal geri geliyor!








Etiketler: Windows  10  Amazon  Echo  Ya  Rakip  Olacak    haber

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