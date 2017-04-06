WİNDOWS 10 KULLANANLARA ÇOK ÖNEMLİ UYARI
Windows 10'un önizleme yapılarını test ediyorsanız, Microsoft'tan gelen bu uyarıya kulak verin!
Microsoft, önümüzdeki günlerde Windows 10'un sıradaki büyük güncellemesi Creators Update'i indirmeye sunacak ve firma, bir sonraki güncelleme için çalışmalara başladı bile.
Firmadan gelen bilgiye göre Creators Update sonrasında "fast ring" kanalına gelecek önizleme sürümleri, eskisine kıyasla daha çok hata içerebilir. Şimdiye kadar Redstone 3 adıyla anılan bir sonraki güncelleme, çok sayıda yeni işlev sunmayacak. Bundan ziyade Windows 10'un mimarisinde ve kodlarında bazı değişiklikler yapacak. Bir başka deyişle Microsoft, gelecekteki yeni işlevler için zemin hazırlayacak.
kaynak:hürriyet
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