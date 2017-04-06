Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

windows 10 kullananlara çok önemli uyarı

WİNDOWS 10 KULLANANLARA ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Windows 10'un önizleme yapılarını test ediyorsanız, Microsoft'tan gelen bu uyarıya kulak verin!

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Windows 10 Kullananlara Çok Önemli Uyarı(8/10)6


Microsoft, önümüzdeki günlerde Windows 10'un sıradaki büyük güncellemesi Creators Update'i indirmeye sunacak ve firma, bir sonraki güncelleme için çalışmalara başladı bile.



Firmadan gelen bilgiye göre Creators Update sonrasında "fast ring" kanalına gelecek önizleme sürümleri, eskisine kıyasla daha çok hata içerebilir. Şimdiye kadar Redstone 3 adıyla anılan bir sonraki güncelleme, çok sayıda yeni işlev sunmayacak. Bundan ziyade Windows 10'un mimarisinde ve kodlarında bazı değişiklikler yapacak. Bir başka deyişle Microsoft, gelecekteki yeni işlevler için zemin hazırlayacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Windows  10  Kullananlara  Çok  Önemli  Uyarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER