Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

windows 10 vr sistem gereksinimleri açıklandı

WİNDOWS 10 VR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe gelişmeye devam ederken, piyasadaki rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı bir VR sistemi üzerinde çalışan Microsoft, Windows 10 için sistem gereksinimlerini paylaştı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Windows 10 Vr Sistem Gereksinimleri Açıklandı(6/10)4


Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe gelişmeye devam ederken, piyasadaki rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı bir VR sistemi üzerinde çalışan Microsoft, Windows 10 için sistem gereksinimlerini paylaştı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Teknoloji ilerledikçe hayatımızdaki kullanım alanları ve şekilleri git gide büyüyor. Sanal gerçeklik çoktan sektörün içinde büyük yerler elde etmeye başlamış durumda. Yalnızca oyunlarda değil birçok eğitim programında hatta birtakım tedavi alanında da sanal gerçeklik teknolojisi kullanılmaya başlandı. İşin üst kısımlarında yer alan HTC, Facebook, Microsoft, Sony, Samsung gibi firmalar, bu teknolojinin geliştirilebilmesi için büyük yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz aylarda da Intel işbilirliği ile düşük fiyatlı bir VR cihazı üzerinde çalıştığının duyurusunu yapan Microsoft, cihazını Windows 10 ile uyumlu bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunun anlamı ise VR destekleyip desteklemeksizin, masaüstümüzde olan her şeyi 360 derece görme imkanına erişebilecek olmamız. İşletim istemine dair kesin açıklamalar bulunmasa da bugün yapılan bir açıklamaya göre minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Minimum Sistem Gereksinimleri





  • İşlemci: Intel Mobile Core i5 (7200U) Dual-Core Hyperthreading





  • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620 (GT2) veya daha iyi DX12 API uyumlu ekran kartı.





  • RAM: 8GB+ Dual Channel 





  • HDMI: HDMI 1.4 – 2880×1440 @ 60 Hz veya HDMI 2.0 veya DP 1.3+ – 2880×1440 @ 90 Hz





  • HDD: 100 GB+ SSD (Tercih edilen) / HDD





  • USB: USB 3.0 Type-A veya USB 3.1 Type-C Port – DisplayPort Alternate Mode





  • Bluetooth: Bluetooth 4.0





LG V5 için tasarım konsepti geldi!








Etiketler: Windows  10  Vr  Sistem  Gereksinimleri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER