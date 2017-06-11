

Bildiğiniz gibi Windows Phone son dönemde tek kelimeyle çöküşte. Mobil işletim sistemini yaygınlaştırmak için yıllarca uğraşan Microsoft, sonunda işletim sisteminden vazgeçti. İşletim sistemini kullanacak yeni telefonlar rafa kaldırıldı. Eski modellerin de üretimine son verildi. Birçok mobil uygulama geliştiricisi de işletim sistemine destek vermeyi kesti.



Tabii tüm bunlara rağmen hala dünya genelinde birçok Windows Phone kullanıcısı bulunuyor. Ancak araştırma şirketi IDC'ye göre bu durum çok uzun sürmeyecek. IDC'nin son raporuna göre böyle giderse Microsoft'un işletim sistemi 4 yıl içinde tamamen tarihe karışacak. Rapora göre eğer Microsoft işletim sistemini canlandırmak için bir şey yapmazsa, 2021 yılında işletim sisteminin pazar payı yüzde 0'a düşecek. Elbette eğer Microsoft işletim sistemini kullanan yeni telefonlar çıkarırsa bu durum hızla değişir.