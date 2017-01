World Of Van Helsing: Deathtrap bugün Xbox One platformu için bir çıkış videosu yayınladı. Peki, videoda neler vardı? Oyunun fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.



2004 yılında filmi çıkan ünlü vampir avcısı Van Helsing, aynı yıl Playstation 2 platformuna oyununu da çıkarmıştı. Ardından 9 oyun daha çıkaran Van Helsing, korku, gizem ve RPG severlerin gözdesi oldu.







4 Şubat 2015'te PC platformu için çıkışını yapan World Of Van Helsing: Deathtrap, RPG türünde bir oyun. Geniş oyun içi içerik seçenekleri, birbirinden farklı düşmanlarıyla eğlenceli bir oyun olmayı başardı. Genellikle kule koruma görevinde olan oyuncu, arkadaşları ile de oynayabiliyor. Oyunun geliştiricisi Neocore Games tarafından yayınlanan video ile World Of Van Helsing: Deathtrap, Xbox One için çıkışını yaptı.



Oyun, Xbox Live Gold üyeliği olanlar için ücretsiz olacak. Oyunun standart fiyatı ise ₺49 PC platformunda ise Steam üzerinden alınırsa %75'lik bir kış indirimiyle ₺7,75 Serinin 9 oyununu da birden içeren The Incredible Adventures of Van Helsing Anthology ise %66'lık bir indirimle ₺37,06'den satılıyor.



World Of Van Helsing: Deathtrap Xbox One çıkış videosuna ise aşağıdan erişebilirsiniz. Son olarak Xbox Live Gold üyeliği olanların bu içerikten ücretsiz yararlanabildiklerini de hatırlatalım.