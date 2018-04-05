XAVİ HERNANDEZ'E SÜRPRİZ TEKLİF! TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİR
İspanyol futbolcu Xavi, şimdi de teknik direktörlüğe soyundu. Al Sadd, 38 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdi.
2015/2016 sezonunun başında Barcelona'dan bonservissiz olarak Katar takımı Al Sadd'a transfer olan ve burada da 3 kupa elde eden Xavi Hernandez, oynadığı takımın teknik direktörü olmak üzere...
2 SENELİK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
İspanyol Marca'da yer alan haber göre; Katar ekibinde sezon sonu şu anki teknik direktör Jesualdo Ferreira'yla yollar ayrılacak ve Xavi, 2 seneliğine telknik direktörlük koltuğuna oturacak. Xavi'nin de Katar'da kalacak olmasından mutlu olduğu ve Avrupa'ya dönmeyi kısa vadede düşünmediği belirtildi. Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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