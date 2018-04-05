Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup Everton Yolunda
Jandarma 3 Bin 560 Astsubay Alacak
Başbakan, Mehmet Şimşek'in İstifa Ettiği İddialarına Son Noktayı Koydu
Şike Davası Hakimi Hikmet Şen Tutuklandı
Diyarbakır'da Aziz Yıldırım İçin Olağanüstü Hal
Xavi Hernandez'e Sürpriz Teklif! Teknik Direktör Olabilir
Yanan Hastane İnşaatken De Tutuşmuştu Ama Aynı Malzeme Kullanıldı
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiter 1 Yıl Hak Mağrumiyeti Cezası Aldı
Kaybolan Engelli Çocuk, Cinsel Organı Kesilmiş Halde Bulundu
Yangından Kurtulan Hasta Dehşet Anlarını Anlattı: Alev Çok Büyüktü
Beştepe'de Eskişehir Saldırısı Zirvesi! Erdoğan, Saraç İle Görüştü
Roma Resmen Açıkladı! İşte Cengiz'i İtalyan Devine Öneren İsim
Pfdk; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Para Cezası Verdi
Hollanda Ekibi Ajax, Stadının Adını Johan Cruyff Arena Olarak Değiştiriyor
Liverpool'a İmza Atmayan Emre, Yeni Takımını Buldu
Çin'den Türkiye'ye Dev Yatırım! 1 Milyar Doları Gözden Çıkardı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Büyük Yangın
Gümüşhane Kırsalında Teröristlerle Çatışma: 2 Askerimiz Yaralandı
Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasında Kazanacağı Ücret Belli Oldu

Xavi Hernandez'e sürpriz teklif! Teknik direktör olabilir

XAVİ HERNANDEZ'E SÜRPRİZ TEKLİF! TEKNİK DİREKTÖR OLABİLİR

İspanyol futbolcu Xavi, şimdi de teknik direktörlüğe soyundu. Al Sadd, 38 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Xavi Hernandez'e Sürpriz Teklif! Teknik Direktör Olabilir(8/10)4

2015/2016 sezonunun başında Barcelona'dan bonservissiz olarak Katar takımı Al Sadd'a transfer olan ve burada da 3 kupa elde eden Xavi Hernandez, oynadığı takımın teknik direktörü olmak üzere...

2 SENELİK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

İspanyol Marca'da yer alan haber göre; Katar ekibinde sezon sonu şu anki teknik direktör Jesualdo Ferreira'yla yollar ayrılacak ve Xavi, 2 seneliğine telknik direktörlük koltuğuna oturacak. Xavi'nin de Katar'da kalacak olmasından mutlu olduğu ve Avrupa'ya dönmeyi kısa vadede düşünmediği belirtildi. Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Xavi  Hernandez  E  Sürpriz  Teklif  Teknik  Direktör  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER