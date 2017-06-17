Microsoft, E3 2017'de yenilenen ve daha iyi görsel sunan avatarlarını görücüye çıkardı. Peki Xbox için yeni avatarlar ne zaman geliyor?



Oyuncuların, Xbox platformunda profillerini özelleştirmek için kullandığı avatarların yenilenmesi gündeme gelmişti. Microsoft, 2015 yılında yayınladığı iş ilanları ile avatarlarını bir üst seviyeye getirmek istediğini belirtmişti. E3 2017′de yeni avatarlar karşımıza çıktı. Bakalım Xbox için yeni avatarlar ne zaman geliyor?



Firma, E3 2017‘teki sunumunda yeni avatarlarının 2017 sonbaharında geleceğini belirtti. Bu hamle bekleniyordu zira Xbox'un başındaki isim Phil Spencer, bir kullanıcının “tekerlekli sandalye özelleştirmesi getirecek misiniz?” sorusuna “Uzak değil” şeklinde cevap vermişti. Ayrıca Microsoft'tan Mike Ybarra, tekerleki sandalyenin avatarlarda nasıl durduğunu gösteren bir görsel paylaşmıştı. Ancak bu, firma tarafından doğrulanmamıştı.



Yeni avatarlar, en başta daha iyi grafiklere sahip olacak ve daha iyi bir görünümde olacak. Ayrıca eskiye oranla daha fazla özelleştirme imkanı sunacak. Görselde ve tanıtım videosunda görebildiğiniz gibi, engelli insanların kendilerini daha iyi tanımlamaları için tekerlekli sandalye ve protez uzuvlar da seçenekler arasında yer alacak. Ayrıca avatar mağazasındaki giyim eşyaları, cinsiyete bakılmaksızın alınabilecek.