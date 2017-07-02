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Xbox One, Japonya'da Pes Etmiyor
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xbox one, japonya'da pes etmiyor

XBOX ONE, JAPONYA'DA PES ETMİYOR

Amerikalı oyun konsolu Xbox One, Japonya'da pes etmiyor. İşte markanın başındaki isim Phill Spencer'in açıklamaları.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 11:52
Puan Ver : Xbox One, Japonya'da Pes Etmiyor(6/10)3


Xbox One, dünya genelindeki satışlarında herhangi bir problem yaşamasa da Japonya'da istediğini alabilmiş değil. Bunun birçok sebebi var; Japonya'nın Sony'nin ana vatanı olması, Xbox özel oyunlarının bölge insanının ilgisi çekmemesi vs. şeklinde sıralanabilir. Ancak Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göreXbox One, Japonya'da pes etmiyor.



Xbox'un başındaki isim Phill Spencer, verdiği bir röportajda Japonya pazarında pes etmek gibi bir planlarının olmadığını belirtti. Haftalık dergi Famitsu'ya konuşan Spencer, Japonya'nın çok önemli bir pazar olmasına karşın, Xbox'un en büyük pazarı olmadığını kabul etti. Ülkenin çok tutkulu bir oyun sever olduğunu ve Japonya'dan asla vazgeçmeyeceğini belirtti.



Yazının başında da belirttiğimiz gibi Spencer, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmasında, Xbox One'nin Japonya'da iyi sonuçlar almamasının nedeninin, konsoldaki oyunların Japonların oynayabileceği oyunlar olmaması şeklinde belirtmişti. Görülen o ki Xbox markası, bu pazarda etkili olabilmek için oyunu kurallara göre oynamaya başladı. Zira Xbox One için JRPG oyunları geliyor. Valkyria Revolution bunlardan biriyken, Code Vein'in de önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor.



Bu oyunlar mutlaka Japon oyun severlerin ilgisi çekecek ve konsola bir ivme kazandıracaktır ancak bu pazarda Microsoft'un Sony ve Nintendo gibi çok ciddi rakipleri olduğunu belirtelim.








Etiketler: Xbox  One  Japonya  Da  Pes  Etmiyor    haber

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