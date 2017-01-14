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xbox one s minecraft paketi türkiye'de

XBOX ONE S MİNECRAFT PAKETİ TÜRKİYE'DE

Microsoft'un yüzde 40 oranında küçülen ve yenilenen konsolu Xbox One S'ın Minecraft paketi ile oyun heyecanı farklı bir boyuta taşınıyor.

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:25
Puan Ver : Xbox One S Minecraft Paketi Türkiye'de(8/10)7


Microsoft'un yüzde 40 oranında küçülen ve yenilenen konsolu Xbox One S'ın Minecraft paketi ile oyun heyecanı farklı bir boyuta taşınıyor.



Xbox One S'in 500 GB'lık sürümünü içeren Minecraft paketi Windows 10 için Minecraft kodunun yanı sıra 13 farklı oyun ve çeşitli eklenti hediyeleri ücretsiz olarak yer alıyor.



Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan Minecraft'a özel Xbox One S paketi Türkiye pazarına sunuldu. Xbox One S 500 GB Minecraft Paketi, inşa etmek, hayatta kalmak ve keşfetmek için gereken her şeyi içeriyor. Özel kutuda Xbox One S ve Windows 10 için Minecraft kodunun yanı sıra 13 farklı eklenti paketi de bulunuyor. Bu 13 paketin içinde ise Xbox One'a özel Halo Mash-up ile yeni yıl temalı doku ve kostümleri içeren Festive Mash-up da yer alıyor.



Crafting'in kolaylaştığı, eğitim modunun tekrar elden geçirildiği Minecraft ister tek başına istenirse aynı konsolda dört kişiye kadar oynanabiliyor. Ayrıca Live Gold ile birlikte çoklu oyuncu olarak sekiz kişiye kadar Minecraft eğlencesine devam edilebiliyor.



Xbox One S ile 4K ve HDR desteği geldi



Microsoft'un Ağustos ayında dünya ile aynı anda Türkiye'de de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun konsolu Xbox One S'te; 4K ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği bulunuyor. Oyunculara kusursuz bir görüntü kalitesi sunan Xbox One S; Bluetooth özelliğine sahip yeni kumandası ile kullanıcılara hem konsolda hem PC'de harika bir kablosuz deneyim fırsatı sağlıyor. Önceki model Xbox One'a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini; Microsoft ‘'robot beyazı'' olarak tanımlıyor.



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Etiketler: Xbox  One  S  Minecraft  Paketi  Türkiye  De    haber

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