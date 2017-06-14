

Daha önce Microsoft tarafından Project Scorpio kod adıyla tanıtılan ürünün gerçek ismi Xbox One X olarak tanıtıldı.



Microsoft tarafından konsol pazarının en güçlü oyuncusu olarak lanse edilen Project Scorpio kod adlı ürün gerçek ismi olan Xbox One X olarak hayat buldu.



Piyasada adından söz ettirecek olan bu yeni oyunucu, 8 adet Jaguar temelli özelleştirilmiş çekirdeğe sahip bir işlemci ile geliyor. 2.7GHz saat hızında hayata geçen çekirdekler enerji verimliliği ve performansı bir arada sunuyor. Önceki nesle oranla yüzde 31 oranda daha iyi bir performans vaat ediyor. Grafik bölümünde 40 adet özel optimize edilmiş işlem birimi üzerinde 1172MHz saat hızında performans sergiliyorlar. Ve en çok göze çarpan durumlardan biri de konsolun oldukça küçük olması. Donanım bileşenlerindeki küçüklükler konsolun kendisine de yansımış gözüküyor. Sistemin tamamı için ise 12GB GDDR5 bellek bulunurken, 384-bit veri yolunda bant genişliği 326GB/s seviyesinde gösterilmiş durumda. Isıl tasarım olarak ise 245W olarak kayda geçiyor.



4K konusunda ürün 60fps değerlerinde akıcı bir oyun deneyimi sunarken, bu işlemi kaynaklarının sadece bir kısmını kullanarak yaptığı belirtiliyor. Ayrıca HDD olarak da 2.5 inç boyutunda 1TB kapasiteli tercihte bulunulmuş. Dolby Atmos teknolojisi de sistemde unutulmayanlar arasında. Sistem AMD üzerinde hayat bulduğu için uyumlu monitörü olan kullanıcılar için de Freesync 2 teknolojisi bulunuyor.



7 Kasım 2017 tarihinde küresel olarak satışı başlanacak olan konsol için ise 499$ gibi bir değer biçilmiş durumda.



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