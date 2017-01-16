Melih Gökçek'ten Darbe Komisyonuna Yanıt
Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
Diyarbakır Sur'da Patlama
Kararı Dünya Ticaret Örgütü Verecek
Hdp'li Vekil Nursel Aydoğan'a Bir Şok Daha
Hamit Altıntop Bandırmaspor Yolunda
Sokak Kedileri İçin 'köy' Kurdular
Vitiligo Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?
Velilerden Proje Okul Protestosu
İşte Kim Kardashian'ın Polis İfadesi
Suriyeli Muhaliflerden Astana'ya Katılma Kararı
Thy Uçağına Yıldırım İsabet Etti
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması!
'ölene Kadar' Dizisi Hakkındaki Şok İddiaya Cevap!
Teröristlerin İnleri Yerle Bir Edildi
Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Yanıt
Hapşırmayı Önlemek İçin Bunu Yapın!
Brezilya'da Cezaevi İsyanlarının Bilançosu: 120 Ölü
Kremlin'den O Haberlere Yalanlama: Hazırlık Yok
Afyonkarahisar'da 11 Araçlık Zincirleme Kaza 18 Yaralı

xiaomi, hızlı büyümenin endişesini yaşıyor

XİAOMİ, HIZLI BÜYÜMENİN ENDİŞESİNİ YAŞIYOR

Çin sınırlarında doğup dünyada adından söz ettiren markalardan biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, hızlı büyümenin endişesini yaşamaya başladı. Yöneticiler daha kontrol içinde bir yükseliş ile kalıcı istikrardan yana bir tavır sergiliyor.

Tarih : 16 Ocak 2017, 11:20
Puan Ver : Xiaomi, Hızlı Büyümenin Endişesini Yaşıyor(9/10)10


Çin sınırlarında doğup dünyada adından söz ettiren markalardan biri olma yolunda ilerleyen Xiaomi, hızlı büyümenin endişesini yaşamaya başladı. Yöneticiler daha kontrol içinde bir yükseliş ile kalıcı istikrardan yana bir tavır sergiliyor.



Teknoloji dünyasında son yılların en hızlı büyüyen firmalarından biri haline gelen Çinli Xiaomi, yöneticilerinin yüzünü oldukça memnun ediyor. Ama tüm bu olumlu gelişmelerin yanında şirket yöneticileri daha kontrol sınırları dahilinde bir yükselişin kendileri için daha kalıcı bir hedef olacağını belirtiyor.  Patron Lei Jun'un çalışanlara gönderdiği bir mektup şirketin amaçlarını doğrulayan kanıt olarak gösteriliyor.



Jun, çalışanlarına eçmiş dönemde çok hızlı büyüme rakamları elde ettiklerini ancak şimdi denge politikası izlemek zorunda olduklarını aktarıyor. Şüphesiz ki şirketin bu başarısında olan en büyük etken olarak fiyat performans arenasına oynayan ürünler olara söylenebilir. Xiaomi, tarafından gelen açıklamaya göre Çin'deki perakende satışlarının  yüzde 10 gibi bir rakamı internet üzerinden gerçekleşiyor. Firmanın halihazırda sahip olduğu perakende mağazalar 14 milyon dolar gibi bir ciro rakamına ulaşıyor. Firmanın gelecek hedefleri arasında ise,  dijital bankacılık çözümleri bulunuyor. Bu konuda araştırmalar hala sürdürülüyor.



Sonuç olarak şirket kontrol sınırları içinde ve kalıcı bir büyüme ile çok daha istikrarlı bir marka haline gelmenin planlarını çoktan yapmaya başlamış gözüküyor.



Android'in yaratıcısı yeni telefon tasarlıyor








Etiketler: Xiaomi  Hızlı  Büyümenin  Endişesini  Yaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER