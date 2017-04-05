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xiaomi mi 6 kamerası 30 mp olabilir

XİAOMİ Mİ 6 KAMERASI 30 MP OLABİLİR

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi modeli nasıl bir kameraya sahip olacak? İşte Xiaomi Mi 6 kamera özellikleri.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:11
Puan Ver : Xiaomi Mi 6 Kamerası 30 Mp Olabilir(6/10)7


Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi modeli nasıl bir kameraya sahip olacak? İşte Xiaomi Mi 6 kamera özellikleri.



Agresif fiyat politikası ve kaliteli üretim standartlarıyla global pazarda hızla yükselen markalardan biri olan Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli için gün sayıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, normalde amiral gemisi modellerini MWC'de duyuruyordu. Fakat Snapdragon 835'e olan talep, Xiaomi'nin takvimini de etkiledi. Çinli teknoloji firması, Şubat ayının sonlarında duyurması beklenilen Xiaomi Mi 6modelini hala duyurabilmiş değil.



Xiaomi Mi 6hakkında şimdiye kadar bazı sızıntılara şahitlik ettik. Bu sızıntılar genel itibariyle telefonun özellikleri hakkındaydı. Mi 6'nın Snapdragon 835ile geleceğini 4GB ve 6GB RAM'li iki farklı varyasyonu olacağını şimdiden biliyoruz.



Öte yandan telefonun kullanacağı kamera hakkında da bazı söylentiler ortaya çıkmıştı.Xiaomi'nin Sony Xperia XZ Premium'a benzer bir kameraya sahip olabileceği iddia ediliyordu. Fakat bugün ortaya çıkan yeni bir detay bu söylentileri çürüttü. Zira Çin kaynaklı bir sızıntıda Xiaomi Mi 6'nın kutusu su yüzüne çıktı. Kutunun üzerinde ise Mi 6'nın 30 MP'lik bir kamera ile geleceğinden bahsedilmiş. Bilindiği üzere Sony'nin yeni nesil sensörleri yüksek MP değerlerinde pek de verimli çalışmıyor. Zaten o yüzden Xperia XZ Premium'un kamerası 23'ten 19MP'ye indirildi.



Şimdi Xiaomi'nin hangi kamera sensörlerini kullanacağı da merak konusu olmuş durumda. Eğer bir aksilik olmazsa, Mi 6'nın 16 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.



Kişisel Bilgisayarlar Neydi, Ne Oldu?








Etiketler: Xiaomi  Mi  6  Kamerası  30  Mp  Olabilir    haber

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